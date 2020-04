Des apéros entre voisins, des réunions de jeunes, des grands-parents qui accueillent enfants et petits-enfants... Le maïeur dénonce un relâchement durant ce long week-end.

La douce météo de ce week-end pascal a poussé certains à braver les mesures de confinement, qui dure depuis près de quatre semaines. En Brabant wallon, cela s'est ressenti : plus de 150 P.-V. ont été dressés rien que samedi et dimanche.

Du côté de l'est de la province aussi, on a constaté un certain relâchement, à en croire le rapport de police de la zone Brabant wallon Est. Des écarts dénoncés dimanche par le bourgmestre d'Hélécine sur son profil Facebook. "Même si la grande majorité d’entre vous continue à se montrer solidaire et respectueuse des règles en vigueur au profit de tous, certaines personnes s’essuient les pieds sur les mesures de distanciation sociale et de confinement, a-t-il écrit. Des apéros entre voisins dans certains quartiers, des jeunes qui se réunissent clandestinement dans les vestiaires du terrain de football ou à l’arrière du complexe sportif communal, des grands-parents qui accueillent enfants et petits-enfants en ce dimanche de Pâques, de plus en plus de déplacements en voiture non essentiels et donc non autorisés..."

Le maïeur hélécinois a en outre rappelé que de nombreux contrôles de police sont prévus dans les prochains jours et semaines dans l'entité. D'autant plus qu'on s'attend à ce que le Conseil national de sécurité annonce ce mercredi un prolongement de la période de confinement.

"Nous sommes loin d’avoir vaincus le virus et ce n’est que par la discipline de chacun et le respect des règles que nous pourrons y arriver. Plus il y aura de comportements imbéciles et imprudents, plus longtemps la crise sanitaire durera et plus cruelles en seront les conséquences économiques et sociales. Que chacun en prenne conscience !"