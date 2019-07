"Notre fille ne pleurait pas, elle riait aux éclats", affirme le couple.

La semaine dernière, les photos d'un couple allongé dans une plaine de jeux du centre d'Ottignies à coté de leur bébé avaient provoqué l'indignation - et le rire - des internautes. La passante à l'origine des clichés affirmait que le couple était en pleins ébats amoureux alors que son bébé pleurait à ses côtés.

Un scénario formellement démenti par les amoureux qui nous ont contactés afin de livrer leur version des faits. "Je reconnais que c'est une position pas très adéquate, mais c'était juste un câlin, assure l'Ottintois. Elle dit que notre fille pleurait, c'est totalement faux : elle riait aux éclats. Elle a sept mois, c'est parfois difficile de faire la différence entre des rires et des pleurs. On lui faisait des grimaces, jouait avec elle et elle riait à côté de nous. Ce qu'on entendait, ce n'était pas les gémissements de ma femme mais les gazouillements du bébé."