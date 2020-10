Le Loungeatude devait fêter ses quinze ans d’existence à Louvain-la-Neuve au mois de novembre. Mais le coronavirus a eu la peau du restaurant tourné vers les entreprises et les dîners d’affaires. Celui-ci n’aura pas eu l’occasion de rouvrir depuis la mi-mars puisqu’il ferme définitivement ses portes. "C’est comme jeter son bébé par la fenêtre", se désole Paul van Havere, le patron.

Ce n’est pourtant pas le côté entrepreneurial qui lui a manqué puisqu’il a été manager des parcs d’attractions Plopsaland et Bellewaerde. Et dans le secteur de la restauration, il n’est pas un novice puisqu’il est président de la Belgian Restaurants Association qui représente les chefs et dirigeants de restaurants et les traiteurs de Belgique.