Raphaël et Romain Guillitte et leur équipe n’ont cessé de faire des allers-retours pour évacuer le contenu des frigos à l’aide de leurs bouées depuis leur restaurant de la rue Charles Sambon jusqu’à la place Cardinal Mercier, 50 mètres plus haut. Comme beaucoup d’autres restaurateurs et commerçants du centre-ville de Wavre, ils ont été durement touchés par l’inondation survenue dans la nuit de jeudi à vendredi. Le centre s’est retrouvé sous 1,5 mètre d’eau par endroits, parfois mélangé avec du mazout suite au renversement de citernes dans les caves.

