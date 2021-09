Vendredi soir, il y avait comme un goût de retour à la vie d’avant du côté de la chaussée de Bruxelles. Des jeunes arrivaient à pied depuis le centre-ville, on entendait de la musique venant de l’intérieur de la ferme de l’Hostellerie tandis que la file s’allongeait à l’entrée du bâtiment. Après un an et demi d’interruption, c’était le retour des "soirées Ferme" mises sur pied par les mouvements de jeunesse.

Comme toute la soirée se déroulait dans la cour de la ferme et donc à l’extérieur, le port du masque n’était pas non plus obligatoire. En revanche, pour rentrer, il fallait présenter le fameux QR Code du Covid Safe Ticket. Plus d’un millier de jeunes, vendredi soir, disposaient du précieux sésame permettant ce retour des activités festives.

Comme la tranche d’âge est plutôt 16/17 ans, les vaccinés ne sont a priori pas majoritaires mais ceux qui n’ont pas franchi le pas ont subi un test PCR dont le résultat s’est avéré négatif.

"On a eu beaucoup de questions dans la semaine, de jeunes qui demandaient s’ils pouvaient faire un autotest, expliquait sur place Félix Goor, chef Pionnier et organisateur de la soirée. On a répondu que ce n’était pas autorisé et je ne pense pas que cela pose problème. De notre côté, nous avons téléchargé une application qui permet de scanner les QR Codes. Si c’est vert, c’est bon et si c’est rouge, les gens rentrent chez eux. Il y a un service de sécurité qui est présent pour vérifier que tout se passe bien."

Du côté des autorités communales, on se réjouit autant que les jeunes de la reprise des activités festives qui font la vie nivelloise. La cellule de sécurité s’est penchée sur l’organisation de cette première soirée, et les règles ont été rappelées aux organisateurs. L’initiative servira d’ailleurs de test pour la reprise progressive de ce genre de soirée.

Bilan samedi, une fois le soleil levé ? Mitigé. "Il y a eu un souci avec le volume de la sono, et aussi quelques bagarres, indique le bourgmestre Pierre Huart. Il va falloir faire quelques mises au point…"

Vincent Fifi