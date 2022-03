Si les routes sont maintenant plus utilisées qu’il y a quelques mois, les automobilistes qui y font circuler leur véhicule le font à un prix bien plus élevé que par le passé. Le prix des carburants est, d’ailleurs, encore à la hausse, ce vendredi.

Le député wallon Olivier Maroy (MR) s’en est ému, au parlement wallon : "La fin du télétravail obligatoire voit revenir de plus en plus d’automobilistes sur nos routes. Malheureusement, dans le même temps, en raison notamment de la guerre en Ukraine, les prix des carburants ne cessent d’augmenter. Pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture pour aller travailler - et ils sont nombreux -, par exemple dans ma partie du Brabant wallon, assez mal desservie par les transports en commun, c’est l’embardée pour le budget. Faire le plein coûte plus de 100 €. Au rythme d’un plein par semaine, cela fait un fameux budget."

Le Jauchois pressait donc le ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), de développer des outils facilitant le covoiturage.

Olivier Maroy notait notamment le peu de succès de la bande réservée au covoiturage sur l’autoroute E411 en direction de Bruxelles : "Force est toutefois de constater que ces bandes de covoiturage ne rencontrent pas un franc succès. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est le ministre lui-même : entre 20 et 30 véhicules seulement empruntent la bande de covoiturage entre Wavre et Overijse à destination de Bruxelles. D’où évidemment l’absolue nécessité de tenter de supprimer l’un des freins à l’attractivité de ce dispositif en faisant en sorte de convaincre la Région flamande de prolonger cette bande vers Bruxelles. Si la bande de covoiturage vers Bruxelles s’arrête à Overijse là où commencent les bouchons, on n’a pas gagné grand-chose."

Cela a effectivement peu de sens d’abandonner la bande de covoiturage alors que les bouchons s’intensifient.

Le ministre Henry ne désespère pas de parvenir à un accord avec son homologue flamand. Même si les signaux en provenance du Nord ne sont pas très bons :

"Les contacts avec mes homologues sont toujours en cours à ce sujet, mais nous n’avons pas encore eu de réponse très engageante, notamment du côté flamand. Si nous voulons augmenter l’utilisation de ces bandes de covoiturage, il faut effectivement avoir nos assurances sur la cohérence du mécanisme au-delà de la frontière régionale et donc de son intérêt - cela paraît tout à fait clair. Je ne laisserai, bien entendu, pas tomber."