Depuis les vœux du mois de janvier 2020, situation sanitaire oblige, le personnel du CPAS de Genappe n’avait pas pu se réunir. Lacune réparée, hier sous le soleil à la ferme de la Hagoulle, à Houtain. Le président Vincent Girboux y a organisé un petit événement pour remercier ceux qui, dans des conditions difficiles, sont tous restés sur le pont.

En 2020, avec la crise, l’ensemble des crédits en dépense prévus pour les aides sociales ont été dépensés, soit deux millions d’euros. La dotation communale a dû être revue pour 2021 et le crédit a été porté à 315 000 euros pour répondre aux besoins. La croissance des demandes d’aide reste constante et il faut y ajouter les indexations décidées par le Ggouvernement fédéral, qui veut amener le revenu d’intégration au niveau du seuil de pauvreté fixé par l’Europe. Ce qui amènera les dépenses pour les revenus d’intégration à 200 000 euros en 2022.

L’autre défi pour le CPAS du Lothier sera de restaurer la confiance, en matière de services aux familles et aux aînés, après la crise sanitaire. Environ 20 % des heures ont été perdues et il faut maintenant s’attacher à renouer le lien social. C’est notamment pour cela que le P’Tit Resto rouvrira le 6 octobre prochain.

" Sans discontinuer, depuis mars 2020, les équipes sont au poste, sur place, en famille ou en télétravail, a salué Vincent Girboux. Les aide-familiales et aide-ménagères sociales, les éducatrices, les puéricultrices, les collègues des services technique et d’entretien, les administratives, tout le monde a fait en sorte que le CPAS fonctionne et continue, non seulement de remplir ses missions mais en plus, de bien les exécuter et dans les meilleurs délais. "

La crise n’a pas apporté que du négatif : le personnel a pu bénéficier de la mise en place d’horaires flottants durant l’été, et le télétravail a été mis en place grâce à l’achat de 15 ordinateurs portables. L’intégration d’un télétravail structurel vient d’être votée par le conseil de l’aide sociale.

Cette première réunion depuis le début de 2020 a permis aussi aux responsables de mettre à l’honneur les nouveaux venus parmi le personnel, et ceux qui ont pris leur retraite.

Vincent Fifi