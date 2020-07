Une camionnette électrique pour la livraison des repas, et ce n’est qu’un début

Dans son plan stratégique transversal, le CPAS de Genappe avait prévu une fiche concernant la transformation de son parc de véhicules, pour arriver à des voitures « zéro émission ». Et ce n’est pas qu’une promesse puisqu’une première camionnette électrique vient d’être acquise pour un peu plus de 31.000 euros.

Elle sera affectée au Service d’aide aux familles et aux ainés (SAFA), et plus particulièrement à la livraison des repas à domicile. Jeudi, à Loupoigne, les agents qui vont conduire le véhicule bénéficiaient d’une formation spécifique, proposée gratuitement par le vendeur de la voiture, Renault Belgium.

C’est que lorsqu’on est habitué à une voiture conventionnelle, passer à un véhicule automatique et électrique demande une certaine habitude.

A en croire les intéressés, c’est plutôt agréable mais la conduite est différente, notamment la décélération lorsqu’on relâche la pédale. Il faudra également redoubler de vigilance sur la route avec les cyclistes et les piétons, le moteur électrique ne produisant pratiquement aucun bruit.

« Tout notre parc va passer en véhicules propres, confirme le président Vincent Girboux. Nous avons déjà décidé que le prochain, un véhicule technique, roulera au CNG. Nous avons une étude avec une feuille de route: le CPAS a cinq véhicules actuellement, et nous comptons les remplacer au rythme d’un par an."