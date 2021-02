© Corentin Capelle

© Corentin Capelle

© Corentin Capelle

Les Centres de Jeunes (CJ), qui regroupent les Maisons de Jeunes, les Centres de Rencontres et d’Hébergement et les Centres d’Information des Jeunes, ont lancé, ce mercredi, un cri d’alarme concernant la détresse dans laquelle se trouvent les jeunes! Isolement social, décrochage scolaire, anxiété, oppression familiale et états dépressifs sont des situations dramatiques dans lesquelles les jeunes se trouvent depuis le début de la crise sanitaire, il y a bientôt un an maintenant.Face à cette situation alarmante dénoncée depuis de nombreux mois par les acteurs de terrain, ceux-ci aimeraient que les responsables politiques réagissent. Aujourd’hui, les Centres de Jeunes désirent pouvoir agir grâce aux compétences des équipes d’animation afin de permettre aux jeunes d’être hors de chez eux mais dans des espaces où ils peuvent être accompagnés, recréer des liens, se poser, être écoutés, partager, prendre des initiatives citoyennes, envisager des perspectives, se projeter dans cette société post-Covid-19., expliquent-ils conjointement.C'est pour cette raison qu'ils se sont tous réunis ce mercredi 24 février à Louvain-la-Neuve., concluent-ils.