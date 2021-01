"On se sent complètement oublié. Nous aussi, comme d’autres secteurs, nous aimerions obtenir des perspectives de réouverture. Mais nous n’obtenons aucune réponse. En l’état actuel, je pense que je peux tenir jusqu’au mois d’avril. Après, je ne sais pas comment on va faire car on vit déjà sur nos réserves et sur nos fonds personnels !" Ce cri du cœur, c’est celui de Frédéric Dubois, le responsable du cirque Stromboli, actuellement en stand-by du côté de Perwez.