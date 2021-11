Ces derniers jours, des rumeurs alarmantes couraient à propos de l’organisation du marché de Noël, moment fort des festivités de fin d’année à Nivelles. C’est que ce marché mis sur pied par l’office du tourisme (OTN) est un des plus anciens et un des plus importants en Brabant wallon et les Aclots y sont très attachés. Serait-il possible, vu la configuration de la Grand-Place et la foule qui vient chaque année, d’y respecter strictement les nouvelles prescriptions sanitaires ?

Les spéculations allaient bon train ce week-end encore, alors que l’échevin des Fêtes, Benoît Giroul, assurait travailler avec l’OTN pour que l’événement soit maintenu. Les plans ont été revus et comme la nouvelle configuration envisagée entraîne un coût supplémentaire pour la Ville, le dossier a été soumis au collège communal de lundi soir.

(...)