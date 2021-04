On l’attendait de pied ferme, le voici enfin. La DH a appris ce jeudi que le seul C-130 préservé de l’armée belge atterrira lundi prochain à la base aérienne de Beauvechain pour prendre une retraite bien méritée. Le gigantesque avion-cargo quittera la base aérienne de Melsbroek pour rejoindre les collections du War Heritage Institute (WHI) qui le laissera sous la bonne gestion de l’Historical Center, le Musée militaire de la base de l’est du Brabant wallon.

Il s’agit là d’une pièce d’exception pour le WHI et le Musée du 1st Wing de Beauvechain, puisque l’engin est le seul C-130 qui n’a pas été vendu par la Défense à Sabena Aerospace et Blue Aerospace. Avec leurs hélices, leur nez peint en noir caractéristique de notre pays, leur large trappe arrière et leurs moteurs vrombissants, les C-130 sont devenus des avions de légende. Nul doute que l’arrivée de ce nouveau venu attirera la foule dès qu’il sera muséalisé.

(...)