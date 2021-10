Il y a dix jours, un camion avait arraché le portique de protection, côté parkings et moulin, destiné à empêcher le passage de véhicules trop hauts sous les arcades de l’abbaye. Il n’a toujours pas été remplacé et lundi, c’est le deuxième portique, implanté en face du chalet de la Forêt, qui a été emporté. Mardi, il n’y avait donc plus aucune protection pour les arcades emblématiques de ce site historique et patrimonial, malgré plusieurs accidents avec des poids lourds dans le passé et une reconstruction qui a coûté un million d’euros l’an dernier.

(...)