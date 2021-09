Le vin Nivellois de la Ferme du Chapitre ne cesse d’évoluer depuis sa création. Situé près de l’église de Baulers dans la rue du même nom, le domaine viticole familial possède à présent 13 hectares de vignes, qui produisent du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé et du mousseux.

C’est la famille Hautier qui s’est lancée dans l’aventure en 2013 lorsque Bertrand et Guillaume décident de diversifier la ferme familiale avec l’aide de leurs parents Annie et Etienne. Auparavant, la ferme d’Etienne était traditionnelle et consacrée à la culture de céréales et d’élevage de blanc-bleu-belge. Les deux frères choisissent de la reconvertir, et Bertrand part étudier l’œnologie et la viticulture en France pendant deux ans.

50 000 bouteilles par an

Après la plantation des six premiers hectares, une première petite récolte a eu lieu en 2015, alors qu’en 2017, ils parviennent à produire 30 000 bouteilles et deviennent reconnus internationalement. À présent, le domaine produit près de 50 000 bouteilles par an, et de cépages variés : Pinot noir, Chardonnay, Régent,…

© Charlotte Egli

Malgré une année à la météo peu clémente, les vignes s’en sortent plutôt bien. “On n’a pas eu trop de souci car plusieurs variétés sont résistantes au mildiou. On a tout de même eu beaucoup de pluie et pas assez de soleil, du gel pendant l’hiver, donc c’est une année compliquée”, explique Bertrand Hautier.

Les vendanges de 2021 sont programmées pour fin septembre et elles peuvent durer plusieurs semaines. Près de 90 % d’entre elles sont réalisées manuellement par des bénévoles. Pour vivre cette expérience, il suffira de s’inscrire lorsque le domaine aura décidé de la date de lancement.

Afin de goûter ce vin belge déjà primés de multiples fois (concours des meilleurs vins belges, concours mondial de Bruxelles, il ne faudra pas aller très loin. “Nous vendons 50 % de notre production ici à la ferme dans le magasin, et le reste nous le vendons dans des commerces, à des restaurants, à des bars à vin bruxellois”, explique Bertrand.

Des Portes ouvertes les 11 et 12 septembre

Le magasin, ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, propose également d’autres produits artisanaux de Belgique et de France.

© Charlotte Egli

Le week-end du 11 et 12 septembre prochain, la famille Hautier organise les portes ouvertes du domaine viticole du Chapitre, dans le cadre des Journées Fermes Ouvertes. Des visites guidées seront organisées toutes les 30 minutes de 11h à 16h30. Un barbecue sera proposé sur place le temps de midi et des producteurs de la région seront présents pour vendre leurs produits. Il est également possible de visiter le vignoble sur rendez-vous et de programmer des dégustations.

À présent, le projet de la famille Hautier est de construire un espace de dégustation en hauteur juste à côté des vignes. Les travaux ne sont pas prévus avant 2022.