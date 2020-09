Depuis le 18 mai dernier, l’ensemble des volontaires se relaient au sein du drive-in Covid-19 implanté à Lasne, sur le parking du terrain de foot. Depuis le 18 mai dernier, ils ne comptent pas leurs efforts et se tuent à la tâche "emballés" dans une combinaison de protection de la tête aux pieds. Si la chaleur a été difficile à gérer pendant l’été, ce sont désormais les conditions météorologiques automnales qui posent de gros problèmes.

Les fortes pluies et le froid de ces derniers jours ont en effet rendu la tâche plus compliquée encore qu’elle ne l’était. Du coup, pour améliorer les conditions de travail des volontaires, une tente étanche sera déployée sur le site. En attendant, ces mardi et mercredi, le centre de dépistage sera temporairement fermé. "Un chapiteau de 9 m sur 6 m sera déployé sur le parking du drive-in, précise Laurence Rotthier, la bourgmestre de Lasne. Les ouvriers communaux sont partis le chercher ce mardi, il sera en principe opérationnel pour ce jeudi. Il permettra de mieux installer le personnel, qui travaille dans des conditions très difficiles depuis le début de l’opération. Et pour lesquels ces derniers jours ont été une catastrophe."

Une mesure essentielle si l’on ne voulait pas voir les médecins tomber comme des mouches, pris entre le froid et la pluie d’un côté et les risques de contamination au virus de l’autre.

Rappelons enfin que si le drive-in de dépistage au Covid continuera d’être ouvert du lundi au vendredi de 13 h à 15 h, il est inutile de vous y présenter sans une prescription de votre médecin !