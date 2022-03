Ces samedi et dimanche 26 et 27 mars, la commune de La Hulpe accueille son festival de marionnettes “Tête de bois et cœur de chiffon”. Cette vingtième édition mettra en scène cinq spectacles à couper le souffle.

Voici le programme. 26 mars : Zingala (à 11h, 35 min, à partir de 2 ans) ; La guerre des Buissons (à 16h30, 1 heure, dès 7 ans). 27 mars : Bouches (à 11h, 45 min, à partir de 3 ans) ; Le grand voyage de Georges Poisson (à 14h45, 45 min., à partir de 5 ans) ; Expresso Circus (16h30, 45 min., à partir de 3 ans).

Infos et inscriptions : www.festivites-lahulpe.be/brocantes.php.