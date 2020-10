Sale temps pour les activités culturelles, même si le Brabant wallon ne subit pas, pour l’instant en tout cas, l’arrêt brutal imposé aux salles bruxelloises. Le couvre-feu en vigueur en Région wallonne depuis ce week-end contrarie tout de même l’organisation des spectacles et ce samedi, le Ciné4, salle de cinéma rouverte depuis peu dans le centre de Nivelles, a annulé ses séances en soirée.

La décision a été prise dans l’urgence de se conformer aux nouvelles règles mais pour les jours qui viennent, c’est une autre option qui a été prise. Les responsables ont décidé d’avancer les horaires pour que les films se terminent dans les temps et que les cinéphiles rentrent à domicile après les projections sans risquer l’amende. Une grille horaire "corrigée" est désormais en ligne sur le site du cinéma, à l’adresse www.cine4.be.

On sait aussi qu’à partir de ce mardi soir et durant deux semaines, le cinéma aclot doit accueillir le Festival du film solidaire. Dans ce cadre, ce sont huit films qui sont au programme et la plupart sont projetés en soirée, avec des rencontres et des débats pour prolonger la réflexion chez les participants.

Le centre culturel et le conseil consultatif Nord-Sud, après réflexion, ont décidé de maintenir l’événement. Les films programmés à 20 heures seront projetés à partir de 19 heures, ce qui permettra de garder aussi les animations prévues après la projection et de terminer avant le couvre-feu de 22 heures. Idéalement, tout se terminera vers 21 h 30. Ceux qui ont besoin de davantage de temps pour rentrer quitteront la salle après le film. "Les gens ont besoin de culture : ce sont des petites bulles d’oxygène qui sont importantes, indique l’échevin de la Culture, Grégory Leclercq. Tant que nous pouvons le faire, nous avons décidé de maintenir les activités tant au Ciné4 que dans la salle de spectacle du Waux-Hall."