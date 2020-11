Après plusieurs mois de recherche, les responsables ont enfin trouvé un nouveau local pour les accueillir.

C’est certainement un grand ouf de soulagement que peuvent pousser les responsables du frigo solidaire de Waterloo. Après de nombreux mois de recherche et un avenir très incertain, ça y est, ils ont trouvé un nouveau point de chute. La nouvelle adresse : un local situé au 86 de la rue Emile Dury, toujours à Waterloo bien évidemment. “C’est une très bonne nouvelle, se réjouit Marianne, la responsable du frigo solidaire. Le 20 octobre dernier, nous avons fêté nos quatre ans d’existence et avec la situation actuelle et la pandémie, nous accueillons régulièrement de nouveaux bénéficiaires.”

(...)