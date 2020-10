C'est officiel depuis quelques mois maintenant: Jodoigne va accueillir une nouvelle enseigne McDonald's. Celle-ci prendra place sur le parking du Trafic, entre ce dernier et la pompe à essence. Le permis d’urbanisme qui a été délivré au mois de juin dernier mentionne la construction d’un restaurant, mais aussi d’une cabine haute tension, d’un local de triage ainsi qu’un parking et les installations d’un drive-in.Et bien évidemment, pour faire tourner l'enseigne, il faut du personnel. Bonne nouvelle: une large campagne de recrutement vient d'être lancée. En effet, de nouveaux collaborateurs de restauration sont recherchés par le gérant de la future enseigne jodoignoise. Au total, 25 équipiers polyvalents de restauration rapide (H/F/X) sont recherché pour la cuisine, l'accueil et la salle.

Une formation en interne via un contrat PFI est prévue et débutera début novembre 2020. Des compétences telles que le travail d'équipe, une forte communication, la résistance au stress, l'adaptabilité, l'orientation client, seront quelques qualités recherchées chez les futurs employés qui apprendront également ces compétences au sein même de l'établissement.

En fonction de vos compétences, de votre motivation et votre aspiration, vous pourrez également évoluer rapidement vers d'autres fonctions (crew, shift leader, assistant manager, etc.).

Si vous êtes intéressés par cette annonce, vous pouvez vous inscrire en composant le numéro suivant: 067/28.08.90. L'inscription est obligatoire et vous serez ensuite convié le 20 ou 22 octobre au Forem de Wavre pour rencontrer l'équipe RH de Mc Donald's.