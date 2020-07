À l’initiative du gouverneur de la province, les bourgmestres et représentants des 27 communes ainsi que la Province du Brabant wallon se sont réunis ce vendredi matin pour évoquer les mesures annoncées la veille par le Conseil national de sécurité (CNS). Il s’agissait de voir la manière dont ces mesures allaient être appliquées de manière cohérente à l’échelle de la province. “J’ai insisté à nouveau sur la nécessité de faire preuve d’une grande fermeté dans le contrôle des règles sanitaires et d'appliquer la tolérance zéro, confirme le gouverneur Gilles Mahieu. J'ai par ailleurs expliqué aux bourgmestres comment ils seraient alertés s’il se passe quelque chose dans leur commune et présenté les outils juridiques et techniques si un incident devait se produire. Je pense par exemple à la découverte d'un cluster dans un quartier ou dans une maison de repos."

Un arrêté du ministère de l’Intérieur, fixant les grandes lignes de ce qui a été décidé par le CNS, est attendu dans le courant de la journée de ce vendredi. Ce document devrait aider les maïeurs dans leur prise de décision, même si plusieurs d'entre eux ont déjà annoncé des règles plus strictes dans leur commune.

C'est le cas par exemple à Wavre, où la bourgmestre a décidé il y a quelques jours d'imposer le port du masque sur les marchés, brocantes et lieux publics fréquentés, ainsi que dans l'entièreté du parc Walibi à partir de ce samedi. La Ville de Nivelles imposait également quelques jours plus tôt le port du masque dans les brocantes et marchés. La bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a quant à elle confirmé que le port du masque serait également obligatoire sur les marchés mais la Ville planche encore sur l'étendue de la zone dans laquelle le port du masque sera imposé.