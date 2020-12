Il y a près d'un an, le groupe hôtelier Everland présentait aux riverains son projet d'hôtel de standing au sein du Château de Limelette, à Ottignies, qu'il a acquis quelques mois auparavant. Cet ancien fleuron touristique du Brabant wallon est à l'abandon depuis plusieurs années et le nouveau propriétaire entend lui rendre ses lettres de noblesse avec un hôtel quatre étoiles à destination d'une clientèle aisée.

Le groupe hôtelier a rapidement été confronté à la forte opposition des riverains, qui craignent le retour des nuisances sonores, des problèmes de mobilité et de l'impact sur le bois de Lauzelle, classé en zone Natura 2000. Mais pas de quoi doucher l'enthousiasme du propriétaire qui a déposé une demande de permis et dont l'enquête publique va débuter dans les prochaines semaines.

La volonté d'Everland est toujours d'en faire un hôtel de standing, axé vers le bien-être et destiné au long séjour. Une panoplie de services sera proposée afin de pousser les clients à rester un maximum au sein du complexe : un spa composé d'un sauna, d'un hammam, d'espaces de relaxation et de soins et d'une piscine, une salle de fitness ainsi qu'un restaurant. Le bar-discothèque ne sera plus d'actualité, pour éviter les fêtes jusqu'aux petites heures comme ce fut le cas à l'époque. "L'événementiel ne sera pas la priorité. Si on organise des soirées tous les week-ends, on se tire une balle dans le pied. Notre but c’est de faire fonctionner un hôtel, pas une salle d’événements", assure Élodie Charlet, project manager chez Everland.

© Everland

Le groupe hôtelier a quelque peu revu sa copie suite à la levée de boucliers des riverains depuis janvier dernier. Estimant que les réunions étaient la principale source de trafic, le groupe a diminué le nombre de salles de séminaire de douze à trois. Le nombre de chambres est quant à lui passé de 137 à 133. Pour rappel, l'hôtel précédent en comptait 88.

© Everland

Tant l'intérieur du bâtiment actuel que l'extérieur seront rénovés. Un bâtiment annexe, qui accueillera des chambres, sera construit sur le terrain de tennis. Everland dit vouloir l'intégrer le mieux possible à son environnement immédiat et projette de le doter d'une toiture végétalisée et des vitrages anti-reflet pour atténuer les nuisances sur la faune et la flore environnante.