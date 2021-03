Qui a dit qu’il ne fallait pas croire en ses rêves ? Le Jodoignois Aurélien, lui, a toujours su ce qu’il voulait faire dans la vie : développeur informatique aux États-Unis avec une petite préférence pour le géant qu’est Microsoft. Impossible ? Pas quand on est motivé comme personne.

Pourtant, entre l’école et le jeune homme de 25 ans, on ne peut pas vraiment parler d’une histoire d’amour. “À l’époque, je voyais l’école comme un frein plutôt qu’un tremplin. J’ai commencé à faire de la programmation vers 9 ans. Je savais ce que je voulais faire et l’école ne m’intéressait pas.”