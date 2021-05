Nettoyer les rivières, ça ne s’improvise pas. Cela nécessite même pas mal de matériel si l’on veut retirer efficacement tous les déchets sur son passage. C’est pourquoi les associations Be WaPP et Aer Aqua Terra ont mis au point un kit complet et efficace pour permettre aux contrats de rivière de Wallonie et aux communes partenaires d’organiser des "opérations rivières propres" à plus grande échelle.

" On a capitalisé sur l’expérience d’Ann-Laure Furnelle pour élaborer ce kit ", explique Valérie Cartiaux, porte-parole de Be WaPP. "Elle a développé toute une méthodologie pour ramasser les déchets afin de les trier au mieux et même de les compter. C’était une évidence de collaborer avec Aer Aqua Terra, avec qui on collabore depuis plusieurs années. On n’a pas souvent eu la chance de pouvoir compter sur une association comme celle-là, qui fait figure d’exception en Wallonie ."

C’est vrai qu’Ann-Laure Furnelle et son mari Marc Verheyden ont accumulé pas mal d’expérience depuis 2013, lorsqu’ils ont commencé à nettoyer les rivières du Brabant wallon. À cette époque-là, d’ailleurs, ils étaient plutôt très mal équipés. " On a commencé avec des gants de vaisselle, des bassines et des Crocs" , sourit celle qu’on surnomme la "fée des rivières". "Puis, petit à petit, on s’est équipé pour avoir aujourd’hui un kit complet. Le fait de pouvoir le partager aujourd’hui, c’est une lueur d’espoir pour les rivières car on ne peut pas, à notre échelle, intervenir dans toutes les rivières de Wallonie. C’est aussi une belle reconnaissance pour notre travail."

Le bilan des nettoyages menés ces dernières années par Aer Aqua Terra est alarmant et prouve l’urgence d’agir pour les cours d’eau : plus de 12 tonnes de déchets, parmi lesquels 77 vélos et 17 030 litres de lingettes.

Le kit comprend des waders et des cuissardes, des gants et des sous-gants, une pince à déchets, une griffe, une barque, un kayak (utilisé non pas pour naviguer mais comme camion poubelle !) et une large bâche pour étaler et faire sécher les détritus. Ce kit sera mis à disposition gratuitement des 14 contrats de rivière et des communes qui en feront la demande. Plus d’infos : www.bewapp.be/rivieres-plus-propres.