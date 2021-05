© SG

Il faut dire qu'avec une longueur de 1,2 kilomètre et une vitesse de pointe de 113 km/h, le Konda est présenté comme l'attraction la plus rapide et la plus haute du Benelux. À ce propos, elle bat un record mondial : c'est l'attraction qui compte le plus d'quinze pour être précis - soit plus d'un tiers du parcours où le visiteur aura la sensation d'être soulevé de son siège.