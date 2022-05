Lundi soir lors de l’inauguration des nouveaux locaux de la bibliothèque villersoise, tant l’échevine de la Culture, Anne-Michèle Piérard, que le président du collège provincial Tanguy Stuckens ont insisté sur leur vision de la bibliothèque publique : il s’agit à la fois d’un lieu de culture, d’échange et de rencontres pour les citoyens curieux.

Et c’est bien la fonction dans laquelle s’inscrit la bibliothèque désormais installée à Rigenée : une fois le ruban coupé, les participants à l’événement ont pu parler avec Loïc Poncelet, de Marbais qui vient de publier son premier roman.

Le livre est publié, raconte la vie de James, un adolescent irlandais atteint d’un syndrome qui lui procure une intelligence hors norme, mais devrait aussi le tuer. À moins que l’invraisemblable théorie des voyelles, dont l’efficacité n’a jamais encore été prouvée, soit malgré tout efficace…

En partant de Galway en Irlande où le personnage principal est fils de boulanger, le lecteur voyagera au fil des aventures de James jusqu’à Palerme, en Sicile.

"J’ai toujours voulu écrire et il y a quelques années, il m’est venu une idée, sourit Loïc Poncelet. J’ai commencé lors des trajets entre Ottignies et Bruxelles, sur des papiers puis sur mon smartphone, et finalement sur un ordinateur pour structurer un peu le récit. J’ai fait lire le manuscrit à mon entourage, on l’a envoyé à des éditeurs et ça a fonctionné : après le travail solitaire d’écriture qui a duré plusieurs années, j’en suis à présent à la période de promotion."

