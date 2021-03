La date du 3 avril, déjà annoncée pour le retour du marché aux fleurs sur la Grand-Place, est confirmée : les étals de plantes à repiquer, bouquets et autres arbustes vont bien quitter la place de Lalieux. Ils ne seront pas répartis tout autour de la collégiale mais regroupé sur le parking dit de la Goutte, autour de la zone enherbée située le long de l’hôtel de ville, côté Poste.

Et sur la place de Lalieux ? La Ville va lancer un marché saisonnier des créateurs, artisans et producteurs locaux. Un partenariat a été établi avec Made in BW pour recruter des producteurs travaillant en circuit court. Les artisans qui veulent présenter des créations personnelles sont également les bienvenus et les candidatures ne sont pas clôturées : ils peuvent encore prendre contact avec l’échevinat des marchés au 067/88.22.05.

Au total, 13 emplacements seront proposés. Attention, ce ne sera pas toutes les semaines mais seulement chaque premier samedi du mois, du 3 avril au 4 septembre. En revanche, lors de ce nouveau marché, les stands resteront ouverts de 10 h à 18 h. Et il est prévu d’ajouter des animations familiales et musicales pour instaurer une ambiance conviviale et de détente.

L’idée est aussi d’instaurer une certaine tournante entre les participants pour assurer un renouvellement de l’offre et donc une attractivité maximale pour les clients. En fonction du nombre de candidats pour composer ce nouveau marché et de l’intérêt du public, il n’est pas exclu, dans un deuxième temps, d’étendre l’initiative à un deuxième samedi par mois.