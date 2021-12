C’est parti pour le marché de Noël organisé par l’office du tourisme. Il s’étale sur deux week-ends et propose moult animations.

"On y est arrivés !", se réjouissait ce vendredi soir l’échevin des Fêtes, Benoît Giroul, après avoir bouclé un premier tour du marché de Noël de l’office du tourisme (OTN). Il est vrai qu’il y a trois semaines certains n’auraient pas parié sur le maintien de l’événement et il est vrai aussi que les organisateurs ont dû changer plusieurs fois leurs plans afin de respecter des contraintes de plus en plus strictes.

