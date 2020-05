Les responsables ont décidé d'autoriser le retour des maraîchers abonnés qui proposent des produits alimentaires ou issus de l'horticulture et de l'agriculture.

Le conseil national de sécurité a autorisé mercredi la reprise des marchés dans le cadre de la phase 2 du déconfinement lundi prochain. Ceux-ci ne peuvent reprendre qu'avec un maximum de 50 échoppes et avec l’accord des autorités locales. Les distances de sécurité doivent être respectées et un plan de circulation doit être mis en place. Le port du masque est obligatoire pour les vendeurs et leur personnel et recommandé pour les clients.

Réduire le nombre de maraîchers est évidemment un vrai casse-tête pour les organisateurs de marchés d'envergure. Pour le marché du samedi à Nivelles, l'échevin envisage la dispersion des échoppes sur deux pôles, à la fois sur la Grand-Place et sur la place de Lalieux.

À Wavre, on a déjà pris des dispositions pour le retour de ce rendez-vous très attendu des Wavriens. Celui-ci sera organisé dès mercredi 20 mai. Une réunion s'est tenue jeudi matin entre la Ville et le concessionnaire privé en charge de l'organisation du marché pour définir les modalités pratiques. Les partenaires ont décidé d'autoriser le retour des maraîchers disposant d'un abonnement uniquement, avec une priorité à ceux qui proposent des produits alimentaires ou issus de l'horticulture et de l'agriculture. Cela correspond à une quarantaine d'exposants sur les 97 abonnés.

"Il y a des décisions à prendre, si on veut soutenir nos maraîchers, c’est le choix le plus judicieux, affirme l'échevin du Commerce Moon Nassiri. C’est une période difficile, il y a eu des déçus. On est déjà bien content de pouvoir relancer notre marché qui est le plus grand de la province. C'est un choix difficile, on espère que les autres maraîchers pourront faire leur retour le plus tôt possible."

Le marché du samedi sera sensiblement le même, avec une quinzaine d'exposants. La zone de la rue du Commerce va basculer vers la rue Haute, avec un sens giratoire sur la place Cardinal Mercier. Quant à celui du mercredi, une quarantaine d'échoppes sera disposée de la place Bosch jusqu’à la rue du Pont du Christ et la rue Haute. Les maraîchers seront davantage espacés que d'habitude, pour assurer la distanciation sociale.