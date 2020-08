Comme d’autres villes et communes du Brabant wallon, Genappe constate l’évolution de la situation sanitaire et a décidé de prendre des mesures de sécurité complémentaires à celles imposées lors de la dernière réunion du Conseil national de sécurité. La plus importante est l’obligation du port du masque dans les rues commerçantes.

Il s’agit d’une obligation qui sera en vigueur dès ce mardi 4 août. Des panneaux seront installés dans les rues concernées pour rappeler ces mesures aux citoyens.

Celles-ci sont la rue de Ways dans le tronçon compris entre le n°39 de la rue et la rue de Bruxelles, la rue Joseph Berger dans le tronçon compris entre la rue de Bruxelles et la rue Semal, la rue de la Station en ce compris les espaces de jeux, la rue de Charleroi, la rue de Bruxelles dans le tronçon compris entre la rue de Ways et la rue de Glabais et dans la partie comprise entre la rue de Glabais et le n°115, la rue de Glabais jusqu'à la RN25, la rue des Lilas, la rue Emmanuel Lutte et la Grand Place ainsi que l'Espace 2000.



La ville précise ce lundi que police effectuera des contrôles quant à cette nouvelle obligation qui s’impose pour mieux lutter contre la reprise de la pandémie. Et qui dit contrôles dit évidemment sanctions !