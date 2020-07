Un conseil de police s’est réuni exceptionnellement ce lundi 20 juillet, et il a été question de la crise sanitaire et du rebond probable de la pandémie de covid-19. Au terme de cette séance, le bourgmestre Pierre Huart a décidé d’imposer le port du masque sur les marchés hebdomadaires - celui du samedi dans le centre-ville mais aussi celui du mercredi au quartier de la Maillebotte - ainsi que sur les brocantes.

« Il n'en demeure pas moins que les mesures de distanciation physique doivent toujours être appliquées, expliquent les responsables. La crise sanitaire est bel et bien toujours d'actualité. Afin de se protéger et de protéger les autres au maximum, il est indispensable de continuer à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique imposées par le gouvernement fédéral. »

Et le port du masque des déplacements dans les espaces publics fréquentés n’est pas une simple recommandation. Suite à la décision du conseil de police de ce lundi, la ville de Nivelles précise que des contrôles seront effectués par les policiers.