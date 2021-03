En ce premier jour de reconfinement, les magasins non-essentiels sont obligés d’accueillir leurs clients sur rendez-vous, par tranche de 30 minutes maximum. Et on peut dire que le magasin MediaMarkt de Braine l’Alleud semble très organisé. Sur le parking devant l’entrée, les équipes ont installé un dispositif impressionnant mêlant trois files, celles pour les clients avec rendez-vous, pour le service après-vente et un accès au Click and Collect pour les commandes par internet. « Pour les clients qui se présentent à l’entrée sans rendez-vous, nous vérifions si le nombre de personnes dans le magasin ne dépasse pas les 50 personnes. S’il reste de la place, nous les autorisons à entrer », explique Yannick De Saedeleer, la porte-parole de l’enseigne.

© Charlotte Egli

© Charlotte Egli

Concrètement, les clients peuvent réserver l’heure de leur passage sur l’application MediaMarkt ou bien via un lien disponible sur le site internet. « Ils peuvent s’inscrire sur les plages horaires encore libres », explique Yannick De Saedeleer. Elle ajoute que le magasin était prêt dès vendredi à accueillir ses clients sur rendez-vous le lendemain. « On peut dire que la fréquentation pour l’instant est meilleure que nos attentes », explique-t-elle. Elle ajoute que le personnel a su s’adapter rapidement à ces nouvelles mesures. En effet, certains accueillent les clients à l’entrée et vérifient leur réservation, d’autres se tiennent aux portes à l’entrée et les autorisent à entrer. Du côté des clients, ils semblent s’acclimater facilement à ces nouvelles mesures. « C’est pas du tout contraignant, j’ai eu mon rendez-quand je voulais sur internet donc je suis assez satisfait », explique Charles.