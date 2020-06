La séquence d’entrée du parc sera par contre reportée.

La crise sanitaire aura eu d’importantes conséquences financières pour Walibi et le groupe français dont il fait partie . Mais ça ne veut pas dire pour autant que La Compagnie des Alpes fait une croix sur le reste du plan d’investissement de 100 millions d’euros, qui doit métamorphoser 75 % du parc d’ici 2023.

Le chantier du mégacoaster, présenté comme le plus haut et le plus rapide du Benelux, n’aura pas de retard. Située au fond du parc, dans une zone de 4 ha à la thématique complètement renouvelée, la montagne russe sera inaugurée la saison prochaine, en 2021. Le chantier ne sera resté à l’arrêt que durant un petit mois. Les fondations sont terminées et les travaux de la gare viennent de débuter.

La séquence d’entrée, elle, sera reportée, sans davantage de détails sur le timing. Pour rappel, il s’agit de réaménager le parvis actuel de 13 000 m² - qui date de 2001 - avec une entrée unique.