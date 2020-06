Les subsides doivent permettre aux communes et clubs wallons d'acheter des équipements sportifs ou de procéder à l'une ou l'autre rénovation.

Plus de 10 millions d'euros vont être accordés à différentes infrastructures sportives wallonnes, a annonce le cabinet du ministre régional des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke. Les subsides doivent permettre aux communes et clubs wallons d'acheter des équipements sportifs ou de procéder à l'une ou l'autre rénovation. Soixante-huit projets ont été sélectionnés, dont dix pour le Brabant wallon. Le cabinet a retenu différents critères pour opérer ses choix, notamment l'accessibilité des infrastructures, la salubrité, la sécurité, le caractère structurant du projet et son rayonnement, et les économies d'énergie.

Dans la province, près d'un million d'euros a été octroyé à des projets sportifs. Les projets retenus sont les suivants : à Tubize, l'Union belge profitera d'un soutien de 117.860 euros pour l'achat de matériel d'entretien et d'équipements sportifs ; la salle d'escalade Maniak à Nivelles bénéficiera de 38.000 euros pour l'achat d'un mur d'escalade pour l'école d'escalade ; le club de plongée de Jodoigne recevra 7.300 euros pour la rénovation d'un local afin d'y entreposer du matériel de plongée ; à Rixensart, près de 150.000 euros serviront à l'installation d'une bulle sur deux terrains de tennis au TC Bosquet ; l'Alliance Huppaytoise (Ramillies) et son projet d'installation de l'éclairage sur deux terrains de football et aménagement des abords bénéficient de 140.000 euros ; la RCA de Chaumont-Gistoux reçoit 5.000 pour l'achat d’une brosse d’entretien pour le terrain de football ; à Grez-Doiceau, on reçoit une auto-laveuse pour le hall omnisports (4.300 euros) ; le TC La Hulpe obtient 2.890 euros pour l'achat de 3 gradins amovibles ; le hall sportif d'Hélécine pourra être rénové grâce aux 296.160 qui lui sont accordés ; enfin, 150.000 euros sont débloqués pour l'aménagement d'un skate park au pôle sportif Baudouin 1er à Ottignies-Louvain-la-Neuve.