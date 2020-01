Jean-Luc Crucke a confirmé lundi le choix définitif pour les installations de Wavre.

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, mais cette fois, c’est confirmé : le stade régional de hockey investira les installations de Wavre. Le ministre wallon des Infrastructures sportives Jean-Luc Crucke l’a annoncé lundi au détour d’une conférence de presse qui portait sur la réforme du subventionnement des infrastructures sportives (voir ci-contre). Celui-ci a ajouté qu’il voulait voir se créer un centre d’excellence qui profiterait à l’ensemble de la Wallonie.

"Ce n’est pas mon choix, c’est une proposition de l’expert qu’est Jean-Michel Saive, précise le ministre. J’avais dit que je respecterais le choix des experts. Sur Wavre, il y a effectivement une sensibilité qui nous a poussés à choisir sa candidature."

Comme on l’a déjà évoqué, il s’agit de reconvertir le stade Justin Peeters, qui accueille actuellement les équipes de football, en stade de hockey. Le terrain en gazon devra ainsi faire place à du synthétique et la tribune actuelle sera rénovée et agrandie. Une seconde tribune pourrait être ajoutée pour pouvoir accueillir 5 000 spectateurs lors des rencontres nationales et internationales, selon les souhaits de la Ligue francophone de hockey. Le terrain pourra bien entendu être utilisé par les équipes du Lara dont les terrains se trouvent juste à côté. Le montant des investissements est estimé à 3,5 millions d’euros environ.

Cette somme ne couvrira ni le déménagement de l’école des jeunes sur un autre terrain du complexe sportif de Wavre ni celui des équipes premières de Wavre et de Limal au centre sportif de Limal. Centre sportif qui aura besoin d’une tribune de 500 places.

Une chose est sûre, le ministre veut avancer sur le dossier. "J’ai demandé à chaque entité impliquée dans le dossier, à savoir la commune, le club, la Province, la Wallonie, la Fédération et la Ligue francophone de hockey, de confirmer ses engagements à la fois sur le plan budgétaire, mais aussi sur le plan international pour la Ligue et la Fédération et sur le plan scolaire pour la Province, en ce qui concerne le sport-études. Dès que c’est fait, le dossier sera rentré dans l’enveloppe Wallonie Ambition olympique (WAO). Ce sera à mon avis le premier dossier que l’on pourra concrétiser."

Le ministre estime qu’il faudra six semaines pour l’élaboration de la convention écrite et table sur une inauguration du stade en 2021.

"Une bouffée d'oxygène pour notre club"

La confirmation du choix de Wavre pour accueillir le futur stade régional de hockey a forcément ravi la bourgmestre de Wavre, présente dans la salle. "Nous avons marqué tôt notre intérêt pour accueillir ce magnifique projet, rappelle Françoise Pigeolet. D’autant que le Lara hockey club est le plus important de Wavre et est l’un des fleurons de notre monde sportif local. C’était une opportunité qu’on ne pouvait pas manquer. C’est exceptionnel pour Wavre et une bouffée d’oxygène pour notre club. Ce troisième terrain sera une possibilité pour eux de s’agrandir, d’accueillir de nouveaux membres."

Quant au futur des équipes de foot, la bourgmestre promet qu’une annonce sera bientôt faite. "Il est évident qu’on ne lâche pas le foot. On est en pleine réflexion à ce niveau-là. Il y a des choses qui interviendront dans quelque temps. On envisagerait la création d’une école de jeunes sur Wavre dont le rôle social sera amplifié."