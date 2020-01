Ce n’est malheureusement pas neuf, les fermiers vivent des années difficiles, en Brabant wallon comme ailleurs. Pour expliquer concrètement les problèmes rencontrés dans les exploitations, la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) avait invité vendredi le ministre fédéral en charge de la matière, Denis Ducarme, à la ferme Paridaens à Genappe.

Luc Paridaens, sa femme et son fils Mathieu (lire ci-contre) gèrent 700 bêtes avec des activités d’engraissement, du lait mais aussi une culture de céréales, de chicorée ou encore de betteraves sur à peu près 185 hectares. Un temps, ils avaient ouvert un magasin à la ferme, avec un réel succès… qui nécessitait d’investir et de se lancer à fond dans cette activité et de faire des choix pour le reste.

" Nous avons un bon outil pour gagner notre vie mais les prix, eux, restent à ras des pâquerettes, soupire Mathieu Paridaens. Les installations sont là, elles sont de qualité, donc on les utilise. Mais si on devait aller voir un banquier pour lui demander son avis avant d’investir encore, vu ce qu’on gagne à la fin, il nous traiterait de fous !"

(...)