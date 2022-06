Le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), a tenu à être clair, ce lundi au Parlement wallon, à propos de la ligne 568 et des inquiétudes, qu’il juge infondées, des responsables communaux villersois. Non, l’offre de bus sur la ligne de bus reliant Nivelles à Fleurus en passant par Marbais et Sart-Dames-Avelines ne sera pas modifiée avant la fin de l’étude qui doit mener à la réorganisation du transport par bus dans l’ouest du Brabant wallon. Cette étude devrait durer entre deux et trois ans, a déjà prévenu Philippe Henry, dans sa réponse à une question du député wallon André Antoine (LE).