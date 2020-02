Une erreur a fait grimper leur montant de 70 %.



En juin 2019, lors de l’adoption du règlement d’ordre intérieur, on s’était mis d’accord sur un montant de 100 euros bruts indexés par jeton de présence par séance du conseil communal, a expliqué lors du dernier conseil Amandine Honhon, cheffe de groupe Ecolo. Mais le montant est finalement bien supérieur à ce que nous avions convenu. Et on a beaucoup de mal avec ça, au vu de l’effort fiscal qui est exigé à nos citoyens."

Une grosse augmentation qui n’était ni prévue ni voulue par les conseillers communaux rixensartois. En réalité, un montant de 100 euros bruts indexés avait d’abord été fixé en mai 2019. Il correspondait à ce calcul : 82,03 € x 1,7069/1,4002. Puis, suite à l’avis de la tutelle, ce montant avait été fixé à 93,52€ (à l’indice pivot 138,01). Sans que la commune ne sache que cette somme devait encore être indexée. Ce qui portait alors le montant total du jeton de présence par conseil communal à 159,63€.

"Nous sommes au courant de la situation, explique Vincent Garny, l’échevin rixensartois des Finances. En réalité, il s’agit d’une erreur qui s’est glissée à l’insu de tous les conseillers. On l’a constaté également au niveau du CPAS et les corrections sont en cours. Les textes seront corrigés pour février et tout devrait rentrer dans l’ordre, même si c’est un peu plus compliqué qu’une simple modification de chiffres."