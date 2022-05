“Une étape importante est franchie dans la rénovation du moulin de Saintes”, rapporte l’échevin, en charge des travaux, de la mobilité et de la lutte contre les inondations, Pierre Anthoine. “La réfection des maçonneries du tronc a démarré”, peut-on lire sur sa page Facebook.



Construit dans les années 1770, le moulin, véritable symbole pour la ville de Tubize et de ses habitants, est un témoin du patrimoine industriel de la meunerie. Au-delà d’être un rare exemple de l’évolution technique des moulins à vent, ce monument est un acteur majeur de l’histoire de la région. Placé au carrefour entre la Flandre et la Wallonie, il a été utilisé comme tour d’observation par le prince Frédéric d’Orange durant la bataille de Waterloo, chargé d’observer et de coordonner l’action des alliés face à Napoléon. Il a également été témoin de la bataille qui a précédé la capitulation des troupes allemandes en 1944. Le moulin est classé par arrêté royal du 4 avril 1994 comme monument, en raison de sa valeur artistique, archéologique, historique et esthétique.



Projet initié il y a déjà un certain temps (2004), il a connu une accélération fulgurante ces derniers mois. C’est notamment à l’initiative de la ministre du Patrimoine, Valérie De Bue, que le gouvernement wallon a accordé l’an passé, un subside de 950 000 €, qui viennent compléter les 450 000 € engagés par le Province du Brabant Wallon et les 450 000 prévus par la ville de Tubize. Ce montant a permis d’entamer le gros des travaux de rénovation. Cette subvention va permettre une restauration complète du site, afin d’accueillir un centre d’interprétation de la molinologie, une salle d’exposition, mais surtout une rénovation de la machinerie qui va permettre au moulin de recommencer à moudre le grain. Le projet se veut culturel, touristique et pédagogique, afin d’accueillir les touristes, mais aussi les écoles et les groupes organisés.



Les travaux se font en deux temps. Le mécanisme et les ailes du moulin sont partis en Hollande, dans les ateliers Adriaens Molenbouw Weert pour subir une rénovation de fond en comble. Quant au bâtiment, il est entièrement emballé par des échafaudages qui vont permettre aux maçons de la firme G & Y Liégois de lui redonner son éclat d’antan.



Les travaux devraient s’achever d’ici la fin de l’année 2023, pour un montant total de 1 666 495 €.