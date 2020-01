Le chantier de démolition de l’ancienne piscine a débuté avenue de la Croix-Rouge.

Alors que le chantier de construction de la nouvelle piscine entre dans ses dernières phases sur le site du Paradis, d’autres véhicules de chantier sont en action à l’avenue de la Croix-Rouge. L’ancienne piscine provinciale Le Neptune, fermée de manière définitive sur décision de la Province en 2008, va disparaître du paysage.

Le bâtiment entouré de hautes barrières, toujours propriété provinciale, avait fait l’objet de diverses dégradations et le voisinage commençait à sérieusement s’agacer que ce chancre reste sans nouvelle affectation. La commune de Braine-l’Alleud également et elle a demandé que le bâtiment soit rasé.

"Il n’y a pas eu de faits graves sur place, c’est surtout du vandalisme mais ce bâtiment abandonné fait tache dans le quartier, confirme le bourgmestre Vincent Scourneau. L’entrepreneur est en train d’installer le chantier, il y aura un désamiantage, puis le bâtiment sera rasé et le site assaini. C’est la Régie provinciale qui est maître de l’ouvrage."

Mathieu Michel, le président du collège provincial en charge de l’Agence de promotion immobilière du Brabant wallon (APIBW), confirme la volonté d’assainir les lieux. Le Neptune vit donc ses derniers jours. Mais pour faire place à quoi ?

Le maïeur brainois indique que pour l’instant, il n’y a rien de fixé. "Il y a eu plusieurs projets envisagés à cet endroit : nous avons exprimé nos intentions mais aucun promoteur ne les rencontre", constate Vincent Scourneau.

Mathieu Michel, lui, précise d’abord que s’il y a eu un important délai entre la fermeture et la démolition, c’est parce que la Province voulait décrocher des subsides pour ce chantier. Ce qui a finalement été le cas, la Région wallonne le considérant comme un "SAR", c’est-à-dire un site à réhabiliter.

Pour la suite, API BW voudrait y construire des logements mais sa raison d’être est d’en proposer une partie à des prix plus bas que ceux du marché. Ce qui n’est possible que si le projet atteint une certaine taille. Et c’est là que les discussions avec la commune sont plutôt serrées…