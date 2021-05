Est-ce que le confinement a refroidi les ardeurs des Brabançons wallons qui avaient tendance à pousser sur le champignon. La réponse est claire : non ! Et les derniers chiffres publiés par la police fédérale en matière de circulation routière sont sans équivoque : 20 % d’excès de vitesse en plus ont été constatés au sein de la Jeune Province.

Si ce chiffre avait particulièrement été revu à la baisse entre 2018 et 2019, passant de 124 571 faits constatés à 87 509, la hausse est à nouveau impressionnante puisque 106 893 excès de vitesse ont été enregistrés en 2020. Avec une tendance assez inquiétante : la hauteur des excès.