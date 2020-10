De 240.000 au premier semestre 2019, le nombre de nuitées a chuté à 91.000 en 2020.

Alors que le Brabant wallon peinait déjà à se faire une place sur la carte du tourisme en Wallonie, la crise du coronavirus n’a pas aidé le secteur à rattraper son retard. Malgré un patrimoine riche, un cadre bucolique et des activités à sensation, la province est toujours restée en retrait par rapport à ses consœurs wallonnes.

Sans surprise, les chiffres du premier semestre 2020 ne sont guère réjouissants : d’après l’office belge de statistiques, on a enregistré 57.814 arrivées (on parle d’arrivée chaque fois qu’une personne se présente dans un hébergement et y séjourne au moins une nuit), engendrant 91.706 nuitées, en Brabant wallon.