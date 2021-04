Le nouveau Megacoaster de Walibi, Kondaa, est prêt pour l'ouverture du 8 mai Brabant wallonVidéo J.Br. La montagne russe la plus haute et la plus rapide du Benelux sera accessible dès la réouverture du parc wavrien.

Après des mois de travaux et des semaines d'attentes avant de pouvoir rouvrir à cause de la crise sanitaire, Walibi va bientôt à nouveau accueillir ses adeptes, avec, à la clé, une surprise de taille. Son nom: Kondaa, la montagne russe la plus haute et la plus rapide du Benelux. En effet, les responsables du parc d'attraction ont confirmé ce mercredi que la nouvelle attraction serait disponible dès la réouverture, à savoir ce 8 mai. "L'attraction spectaculaire et la zone environnante "Exotic World" constituent l'investissement le plus important jamais réalisé dans l'histoire du parc d'attractions", expliquent-ils dans un communiqué.



De quoi ravir les amateurs de sensations fortes dans une petite semaine. La montagne russe s'élève à 50 mètres au-dessus du parc et file à une vitesse maximale de 113 km/h sur un parcours de 1,2 km . L’attraction bat également deux records du monde : d’une part, Kondaa est le mégacoaster comportant le plus grand nombre d'éléments de parcours différents et d’autre part, il est le premier mégacoaster à cumuler 15 moments d'apesanteur. Pendant 1/3 du temps passé dans le Kondaa, vous aurez la sensation de ne plus toucher votre siège. " L'enthousiasme du public, tant au niveau national qu'international, pour Kondaa est bluffant. Tout au long de la construction, nous avons remarqué que des amateurs de parcs d'attractions campaient autour de la zone pendant des heures pour avoir un aperçu de l'attraction. C’est du jamais vu ! Kondaa et Exotic World représentent l'investissement le plus important jamais réalisé pour Walibi et nous sommes convaincus que ce projet renforcera l’aura du parc au niveau européen", explique Jean-Christophe Parent, le directeur général du parc Walibi Belgium.



A noter qu'à partir du vendredi 30 avril, Walibi lancera un concours - #KondaaRiders - sur sa page Facebook qui permettra à 12 binômes d'avoir la chance de gagner une place dans le tout premier train du Kondaa le 8 mai.