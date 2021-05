Ca y est, depuis ce mercredi midi, le parc communal de Jodoigne a rouvert ses portes au public. Pendant de nombreuses semaines, il a connu une rénovation complète de la plaine de jeux sans oublier la création d’un espace canin, la réfection du terrain de basket et le placement d’un nouveau mobilier de détente. Le site n’était plus accessible depuis le 1er février, moment où les anciens jeux ont été enlevés par les autorités communales., explique le maïeur, Jean-Luc Meurice.

© DR

La nouvelle aire de jeux a été conçue sur le thème médiéval et comporte deux espaces bien distincts. Le premier, pour les enfants âgés de 1 à 6 ans, est composé notamment de plusieurs jeux à ressorts, d'un module de jeux avec toboggan et d'un mur d’escalade. Le deuxième espace est réservé aux enfants âgés de 3 à 12 ans avec une pyramide, une balançoire et un module de jeux avec tyrolienne. Pour rappel, le marché public a été remporté par la société Quintelier S.A. qui a débuté les travaux le 22 février 2021.

© DR

Pour sécuriser le site et rassurer les parents qui y viendront avec leurs charmantes têtes blondes, une barrière a été installée. De plus, des caméras de surveillance ont été récemment installées au Parc communal ainsi qu’au parking du Pré Pastur afin d'assurer la sécurité de tous. Des caméras qui permettront également de prévenir d'éventuels actes de vandalisme!

Le terrain de basket a quant à lui été rénové par la société BP Sport Sprl grâce à un budget prévu en 2021. Le marché public relatif à cette rénovation a été présenté au Conseil communal du 26 janvier 2021 et son exécution a suivi rapidement la désignation du soumissionnaire. Le montant global de cette rénovation s’élève à 346.491,65 euros TVAC.