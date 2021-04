Ce n’est plus un mythe, le skatepark de Louvain-la-Neuve est enfin en construction à côté des terrains de hockey sur l’avenue Baudouin 1er. Les travaux ont débuté mardi et devraient durer 75 jours, selon Benoit Jacob, l’échevin des sports. Évidemment, cette nouvelle est accueillie par un énorme enthousiasme. Et pour cause, cela fait une vingtaine d’années que les premières pétitions ont commencé à être lancées dans la ville pour l’implantation d’une infrastructure.

Et il y a sept ans, le collectif Skatoria, créé par des passionnés de skateboard, partageait le groupe Facebook “Pour un skatepark à Ottignies Louvain-la-Neuve” afin de manifester son intérêt pour un espace complètement dédié à leur sport. Les bénévoles voient enfin leurs efforts payer. “On est très content que le skatepark soit enfin sur le point d’être construit”, explique Antoine Rémiot, bénévole pour le collectif Skatoria, et membre du futur comité d’accompagnement du skatepark, qui se réunira pour la première fois en virtuel la semaine prochaine, afin de signer une charte de l’utilisateur.

Antoine Rémiot explique qu’en Wallonie, les skateurs doivent se déplacer jusqu’à Mons ou Tournai pour trouver un skatepark convenable, ce qui contraste avec la Flandre bien mieux équipée. En effet, Anvers n’en compte pas moins de six, où s’entraînent d’ailleurs les skateurs professionnels. Cette année est symbolique pour la construction du skatepark, d’autant plus que le skateboard sera pour la première fois représenté aux Jeux Olympiques de Tokyo en juillet prochain.

Dès le mois de juin, les skaters du coin pourront enfin fouler le nouveau skatepark de 500 m2. “Ce sera un petit skatepark en béton lissé, où seront intégrés les différents modules. C’est vraiment bien car il sera orienté street”, se réjouit Antoine Rémiot. Pour lui, pas de doute : dès qu’il sera accessible, le skatepark sera bondé dès les premiers jours tant la demande est forte.

Tout près de Louvain-la-Neuve, sur la plaine Justin Peeters à Wavre, un autre skatepark, plus grand, sera également construit pour 2023.