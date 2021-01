Un des soucis pointés par les utilisateurs du stade de la Dodaine est son éclairage déficient. L’installation existante étant complètement obsolète, les poteaux ont été retirés mais la solution arrive. Elle est d’ailleurs déjà là, mais actuellement au stade du "Meccano". En effet, la Régie communale a passé un marché avec une entreprise spécialisée et les travaux sont en cours.

Les nouveaux poteaux sont arrivés via un convoi exceptionnel et ils ont été disposés hier aux quatre coins du site. Les fondations sont déjà réalisées, les socles en béton sont prêts pour accueillir l’installation dont la taille est impressionnante. De nouvelles pièces devraient arriver à la fin de la semaine, afin de procéder à la mise en place proprement dite. Ensuite, il faudra évidemment raccorder le tout.

" Les activités sportives sont limitées pour l’instant et l’installation se passe bien : ce nouvel éclairage pourrait déjà être opérationnel en février, confirme le vice-président de la Régie communale autonome, Germain Dalne. Nous avons suivi les recommandations du CABW, avec un cahier des charges très complet. La zone du 100 mètres, par exemple, sera éclairée de manière plus importante. Tout est aux normes, avec du LED qui éclairera la piste d’athlétisme mais aussi, bien évidemment, le terrain au milieu. C’est un des premiers gros investissements de la Régie communale autonome : on parle d’un montant de 240 000 euros hors TVA."