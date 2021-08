Les citoyens de Waterloo ont découvert récemment que le parking SNCB de la gare, situé place de la Gare et drève de l’Infante, deviendra payant à partir du jeudi 26 août. Pour pouvoir l’utiliser, les voyageurs souhaitant y garer leur voiture devront acheter un abonnement (1 mois = 36 €) ou une carte de 10 accès (39,60 €). Il est également possible de prendre un ticket à la borne de l’entrée, dont le paiement se fera à la caisse juste avant de quitter le parking. Le parking SNCB de Waterloo propose 123 places en plein air ainsi que deux places de parking PMR et deux places également pour les voitures partagées Cambio.

Selon Vincent Bayer, le porte-parole de la SNCB, ce sont l’ensemble de leurs parkings qui sont en train de devenir payants. "Tous les parkings de la SNCB sont sécurisés, et c’est pourquoi ils sont payants. Le prix de ces parkings est très avantageux et bon marché pour les voyageurs SNCB", explique Vincent Bayer.

En effet, les utilisateurs du chemin de fer bénéficient d’un tarif préférentiel. Ils payent 1,21 €/heure contre 1,76 €/heure pour les non-voyageurs. La SNCB tente par là de faire en sorte que ces parkings soient pleinement affectés à l’intermodalité voiture-train.

Pour Brian Grillmaer, l’échevin de la Mobilité de Waterloo, l’objectif est d’éviter que les navetteurs ne se garent dans le quartier de la gare. Selon lui, il n’y a pas d’inquiétude à avoir par rapport à un parking sauvage des automobilistes qui voudraient éviter de payer celui de la SNCB. " Nous allons tester comment ça se passe et voir si les navetteurs utilisent le parking SNCB ou optent pour le parking communal gratuit et les rues avoisinantes de la gare. En cas de problème, nous enclencherons une zone bleue pour trouver l’équilibre entre les riverains et les navetteurs. Certains riverains sont encore en télétravail et ont besoin de leur place ", explique-t-il. La commune a déjà parlé de solutions avec la police.

Pour rappel, la nouvelle gare de Waterloo est entrée en service en décembre 2020. En juin dernier, elle était complètement terminée, car les passages sous voies étaient enfin accessibles.

Les abonnements au parking SNCB sont en vente depuis ce jeudi 19 août via le guichet ou les automates de billets. Les cartes de 10 accès sont, quant à elles, seulement disponibles à l’achat au guichet de la gare. Les riverains peuvent également acheter un abonnement valable la nuit et le week-end, lorsqu’il y a peu de navetteurs garés, au prix de 34,10 € par mois.