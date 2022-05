Le 19 décembre 2021, un vol à main armée a été commis dans l'établissement Ladbrokes situé rue Edmond Laffineur à Limal.

Le parquet recherche un homme âgé d’une vingtaine d’années et qui mesure entre 1m70 et 1m75. Il est de corpulence normale et a les yeux foncés.

Au moment des faits, l'homme portait un pantalon de training noir, un sweat noir à capuche, un sweat rouge, un bonnet noir et des baskets blanches. Il est entré dans la boutique, armé d'un long couteau de cuisine.

Si vous avez le moindre renseignement, veuillez prendre contact avec la police au : 0800 30 300 ou à l'adresse mail suivante : avisderecherche@police.belgium.eu.