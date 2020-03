La police est intervenue mercredi alors que la camionnette du glacier était à la Dodaine.

Spécialiste incontesté de la glace en terre aclote, Vincent Patte a eu un petit coup de chaud mercredi. Alors qu’il avait pris ses renseignements auprès de la ville et qu’il s’était assuré que les nouvelles mesures décidées au niveau fédéral ne touchaient pas son activité, la police locale est intervenue auprès d’un étudiant qui gérait la distribution des glaces dans une des camionnettes de l’entreprise.

Ce n’est pas la première fois que le patron des glaces Omer rencontre des difficultés, et on se souviendra que le bruit de son carillon a déjà fait couler d’encre dans la Belgique entière. Il a donc réagi et a eu un contact avec le bourgmestre Pierre Huart jeudi.

"Dans un premier temps, nous avons estimé que les tournées du glacier ne posaient pas de problème. Ce qui s’est passé au parc de la Dodaine, c’est un souci de non-respect des distances entre les clients qui faisaient la file, indique le bourgmestre de Nivelles. Je comprends : les étudiants qui font les glaces n’ont pas le temps de jouer les gendarmes, et n’ont pas l’autorité nécessaire pour imposer des mesures aux clients."

Le maïeur aclot a évoqué la situation avec Vincent Patte. Et jeudi matin, Pierre Huart pouvait confirmer que si les camionnettes du glacier ne stationneront plus dans le parc de la Dodaine pour éviter que de telles situations se reproduisent, elles restent autorisées à faire le tour des quartiers.

Tout est en ordre et les Aclots pourront se consoler de ces jours de confinement en dégustant des boules vanille, fraise ou chocolat ? Ce serait trop simple…

Vincent Patte nous a précisé qu’après mûre réflexion, il a finalement décidé de suspendre son activité. La météo n’incite pas encore les clients à se ruer sur les glaces, et maintenir les tournées compromet l’accès aux aides relativement solides promises aux indépendants qui doivent baisser le volet. pour cause de coronavirus. Les camionnettes vont donc toutes rester au garage les prochains jours.

"S’il fait vraiment très beau dans quinze jours ou si les mesures de confinement sont prolongées, je pourrai encore changer d’avis", conclut le patron des glaces Omer.