Le PCAR du Poirier-Dieu à Rixensart sécurisé Brabant wallon Vanbellingen Gérald © D.R.

Le sujet du PCAR du Poirier-Dieu est revenu sur la table des discussions lors du dernier conseil communal à Rixensart. À la base, le collège demandait au conseil communal l’autorisation de pouvoir procéder à un erratum sur une délibération qui remonte au 18 mars 2018. " Il s’agit d’une sécurisation juridique qui va nous permettre de poursuivre la procédure commencée sous CWATUP en 2015 (Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine) et non pas de devoir la reprendre depuis le début, explique Christophe Hanin, l’échevin de l’Urbanisme. Ce qui signifierait qu’on devrait le retravailler sous le CoDT (Code du développement territorial) et représenterait beaucoup de travail et de temps. Or la procédure a déjà assez traîné comme cela. Je précise que la fonctionnaire de la Région wallonne qui nous avait pointé le risque a d’ores et déjà validé l’erratum proposé."