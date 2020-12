Le "père du gel" hydroalcoolique, lauréat de la plus haute distinction de l'UCLouvain Brabant wallon Charlotte Egli Le titre de docteur.e honoris causa sera remis par l’UCLouvain à Didier Pittet, Laurence Tubiana, Peter Piot et Liv Strömquist . © DR

Ce prix, décerné par l’université de Louvain-la Neuve, récompense quatre personnalités qui se battent pour une société plus juste et plus durable, et ce, dans un contexte de pandémie Covid-19. L’UCLouvain met en effet à l’honneur Didier Pittet, médecin suisse et un des inventeurs du gel hydroalcoolique.



Le "père du gel" mère un combat quotidien sur l’hygiène des mains, une des barrières les plus efficace contre la transmission des virus. La seconde lauréate est Laurence Tubiana, une économiste et diplomate française. Elle joue un rôle important dans la lutte contre le réchauffement climatique et plus précisément dans le processus de transition écologique, notamment à la COP21 à Paris en 2015, en y dirigeant les négociations pour le gouvernement français.



Le prix est également décerné au microbiologiste belge Peter Piot qui a fait de sa vie un véritable combat contre les maladies. Il a été nommé conseiller spécial par la Commission européenne en matière de recherche et d’innovation pour le Covid-19. Enfin, la quatrième lauréate est Liv Strömquist , une journaliste suédoise et auteure de bande dessinées, souvent engagées politiquement sur les questions féministes et les inégalités. Ses engagements, sont au cœur des enjeux de notre société et particulièrement au cours de la pandémie actuelle.



Les prix seront remis le 9 février prochain.